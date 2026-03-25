Il 28 marzo è la giornata mondiale dell’endometriosi | le iniziative negli ospedali di Torino e del Piemonte

Il 28 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’endometriosi, una condizione che colpisce molte donne e che spesso viene diagnosticata in ritardo. In questa occasione, negli ospedali di Torino e del Piemonte vengono organizzate iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla malattia. La giornata mira a aumentare la consapevolezza pubblica e a promuovere uno screening più tempestivo.

Sabato 28 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’endometriosi, una patologia che spesso viene diagnosticata tardivamente. L’informazione può contribuire ad arrivare a una diagnosi tempestiva, evitando conseguenze permanenti come l'infertilità. Inoltre, aiuta a superare lo stigma che circonda questa condizione e a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di investire in ricerca. L’endometriosi è la presenza di endometrio - mucosa che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina - all’esterno dell’utero e può interessare la donna già alla prima mestruazione (menarca) e accompagnarla fino alla menopausa. In... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Il 28 marzo è la giornata mondiale dell’endometriosi: le iniziative negli ospedali di Torino e del Piemonte Articoli correlati Giornata Mondiale del Rene (World Kidney Day): le iniziative negli ospedali dell’Asl SalernoTempo di lettura: 3 minutiIl 12 marzo 2026 verrà celebrata in tutto il mondo la ventesima edizione della Giornata Mondiale del Rene (World Kidney... Giornata Mondiale del Rene, screening gratuito negli ospedali di Rimini, Santarcangelo e NovafeltriaSi celebra il 12 marzo l’edizione 2026 della Giornata Mondiale del Rene, una campagna globale dedicata alla sensibilizzazione sull'importanza della... Tutto quello che riguarda Il 28 marzo è la giornata mondiale... Temi più discussi: Dal 27 al 29 marzo a Torino il grande show dei motori; Sabato 28 marzo prima edizione di TEDxIVREA; Deejay Ten 2026 a Torino; All’ombra dei ciliegi in fiore: dal 19 marzo al 1° aprile 2026 alla Reggia di Venaria (data di conclusione indicativa). Il 28 marzo è la giornata mondiale dell’endometriosi: le iniziative negli ospedali di Torino e del PiemonteSabato 28 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’endometriosi, una patologia che spesso viene diagnosticata tardivamente. L’informazione può contribuire ad arrivare a una diagnosi tempestiva, evit ... torinotoday.it Associazione Progetto Endometriosi il 28 marzo a Torino e a Verbania(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Nel weekend del 28 e 29 marzo 2026,l'Ape, Associazione progetto endometriosi, rinnova l'appuntamento con I Fiori della Consapevolezza, l'iniziativa nazionale dedicata all'i ... msn.com La rapina in strada a Torino, in pieno giorno, vicino a un supermercato - facebook.com facebook Università di Torino, un crowfunding per salvare l'ermellino. Da mascotte delle Olimpiadi Milano Cortina al rischio di estinzione #ANSA x.com