Brescia con la pistola in pugno minaccia di uccidere madre e sorella poi la punta contro i poliziotti | in casa aveva un arsenale di armi e munizioni

Un uomo a Brescia ha perso il controllo in casa, minacciando di uccidere madre e sorella. Quando sono arrivati gli agenti, ha estratto una pistola e l’ha puntata contro di loro, gridando di sparare. In casa aveva un vero e proprio arsenale di armi e munizioni, che ha portato i poliziotti a intervenire con cautela.

Brescia, 2 febbraio 2026 – Ha aggredito e minacciato di morte la madre e la sorella, poi, all'arrivo dei poliziotti, ha puntato l'arma contro di loro minacciando di sparare. È accaduto a Brescia, dove un cinquantenne bresciano con numerosi precedenti penali e di polizia è stato arrestato. Gli agenti della squadra volante della Questura di Brescia e del commissariato Carmine sono intervenuti a seguito di una richiesta d’aiuto pervenuta alla centrale operativa grazie a una chiamata al 112. In un appartamento del centro era in atto una violenta lite tra un uomo, armato di pistola, che stava minacciando di morte la madre e la sorella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un uomo di 50 anni di Brescia è stato arrestato dopo aver minacciato con una pistola la madre e la sorella.

