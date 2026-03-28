Il club e il calciatore hanno raggiunto un accordo riguardo ai ritardi nei pagamenti relativi ai diritti d’immagine. La questione, che aveva generato tensioni nelle ultime settimane, sembra essere stata risolta con un’intesa tra le parti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico sulle modalità dell’accordo o sui tempi di pagamento.

Juventus, novità sul rinnovo di Spalletti: cambiano ingaggio e durata del contratto. Sul mercato ha già fatto questi nomi per l’estate Nico Paz Real Madrid, ormai non sembrano esserci più dubbi sul destino dell’argentino: prevista questa mossa in estate, Como avvisato Calciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare.da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagli Tonali trascina l’Italia e incanta anche l’Europa: un top club è pronto a strapparlo al Newcastle! Ritorno in Serie A sempre più difficile, ultimissime De Bruyne interviene sul caso Lukaku: «A Napoli tutto viene amplificato.» Sacchi 80 anni tra quattro giorni, Il Foglio lo celebra così: «Genio puro, un Michelangelo prestato alla panchina. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Icardi Galatasaray, pace fatta? C’è l’accordo sulla questione legata ai ritardi nei pagamenti per i diritti d’immagine

Articoli correlati

Maignan Milan, pace fatta e rinnovo ad un passo! Le cifre dell’accordo e la mossa di Allegri: i retroscena sulla trattativa dei rossoneriMaignan Milan, pace fatta e rinnovo ad un passo! Le cifre dell’accordo e la mossa di Allegri: i retroscena sulla trattativa dei rossoneri Nani ci...

Ritardi nei pagamenti: incassi più rapidi grazie a LiaSI CHIAMA ‘Lia’ la nuova piattaforma basata su intelligenza artificiale progettata per supportare le imprese nella gestione e nell’ottimizzazione dei...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Icardi Galatasaray

Galatasaray, il rigore di seconda finisce male: l'assurdo errore di IcardiAl 37' della partita, sul risultato di 0-0, l'arbitro ha assegnato un rigore per il Galatasaray e sul dischetto si è presentato Akturkoglu, che invece di calciare in porta ha scelto la soluzione di ... corrieredellosport.it

Juve, stop a Icardi: il Galatasaray spara altoEppure qualcosa c’è stato, anche se l’intrigo Icardi è durato un giorno, anche meno. L’ex interista è stato sondato eccome, con la possibilità di offrirgli sei mesi di contratto più un altro anno di ... corrieredellosport.it