Ex Icam semaforo verde | arrivano parco museo del cioccolato e tre condomini a Pescarenico

Il consiglio comunale di Lecco ha dato il via libera definitivo al progetto di riqualificazione dell’area ex Icam a Pescarenico. Dopo più di cinque ore di discussione, i membri dell’assemblea hanno approvato all’unanimità la proposta, che prevede la realizzazione di un parco, un museo del cioccolato e tre condomini. La decisione segna una svolta concreta per il futuro di quella zona, che ora si prepara a cambiare volto.

Il futuro dell'area ex Icam a Pescarenico è stato finalmente definito. Dopo una seduta di consiglio comunale durata cinque ore e mezza, conclusa nella tarda serata di martedì 27 gennaio, l'assemblea ha approvato all'unanimità - con 33 voti favorevoli - il progetto di rigenerazione dell'area che ospitava la storica fabbrica di cioccolato. L'intervento prevede la realizzazione di tre condomini residenziali, un museo del cioccolato, spazi commerciali e un parco urbano che occuperà circa il 30% della superficie. Il punto più dibattuto della serata ha riguardato l'altezza massima degli edifici.🔗 Leggi su Leccotoday.it

