I pronostici di sabato 28 marzo | amichevoli Serie C League One e League Two

Da ilveggente.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 28 marzo si svolgono diverse partite di calcio, tra amichevoli internazionali e campionati nazionali. Sono in programma incontri tra squadre di Scozia e Giappone, oltre a Stati Uniti e Belgio. Nei campionati inglesi di League One e League Two si disputano diverse gare, mentre si tengono anche amichevoli di preparazione internazionale. Gli eventi interessano sia il calcio amatoriale che quello professionistico.

I pronostici di sabato 28 marzo, ci sono altre amichevoli internazionali, la Serie C, e i campionati inglesi di League One e Two Per i pronostici di oggi oltre alle amichevoli internazionali Scozia-Giappone e Stati Uniti-Belgio, andiamo a pescare nei campionati inglesi di League One e League Two. Ecco tre possibili squadre vincenti. (Ansa Foto) – IlVeggente.it   Le ambizioni di promozione dello Stockport in League One hanno subito un rallentamento dovuto a un calendario insolitamente ricco di trasferte: solo una delle ultime cinque partite di campionato è stata giocata all’Edgeley Park, dove invece hanno vinto sette delle ultime otto gare in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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