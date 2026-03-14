I pronostici di sabato 14 marzo | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1

Sabato 14 marzo si svolgono numerose partite di calcio in diverse competizioni europee, tra cui la Serie A, la Premier League, la Bundesliga, la Liga e la Ligue 1. Sono in programma incontri di calcio che coinvolgono squadre di vari campionati, con partite di Serie B e Eredivisie che completano il quadro delle sfide programmate. Le partite si svolgono in diversi stadi e orari, portando gli appassionati a seguire con attenzione gli eventi del giorno.

I pronostici di sabato 14 marzo, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Eredivisie, Bundesliga, Liga e Ligue 1 I big match continuano ad essere un problema per l’ Inter di Cristian Chivu, reduce dalla sconfitta per 1-0 nel derby della Madonnina che rischia di riaprire la lotta per il titolo. Domenica scorsa il gol dell’insospettabile Estupinan ha deciso la stracittadina meneghina e permesso al Diavolo di accorciare sui cugini: il divario rimane ampio – i nerazzurri sono a +7 – ma rispetto a qualche settimana fa il tricolore sembra meno vicino. Quello che preoccupa, tuttavia, è lo stato di forma di Barella e compagni, apparsi spenti e privi di idee contro i rossoneri. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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