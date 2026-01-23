I programmi TV di oggi 23 gennaio 2026 | talent show e film

Ecco la guida ai programmi TV di oggi, 23 gennaio 2026. In programma talent show come “Tali e quali” su Rai 1 e giochi come “La ruota della fortuna” su Canale 5. Inoltre, su Italia 1 viene trasmesso il film “La maledizione della prima luna”. Un’offerta varia per chi desidera trascorrere la serata davanti alla televisione, con contenuti adatti a diversi gusti.

Guida ai programmi TV del 23 gennaio 2026: “Tali e quali” su Rai 1, “La ruota della fortuna” su Canale 5, “La maledizione della prima luna” su Italia 1. La prima serata televisiva di venerdì 23 gennaio vede su Rai 1 il talento e la leggerezza di Tali e quali, lo show che valorizza imitatori non professionisti e che continua a conquistare il pubblico grazie alla sua formula familiare e divertente. Rai 2 sceglie invece il racconto biografico con Lamborghini – The man behind the legend, un film che ripercorre la vita di Ferruccio Lamborghini tra ambizioni, rivalità e successi industriali. Su Rai 3 arriva La zona d’interesse, una delle opere più discusse e premiate degli ultimi anni, capace di raccontare l’orrore della storia attraverso un punto di vista domestico e disturbante. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

