La banalità di ChatGPT | ecco come gli utenti usano il programma di intelligenza artificiale più diffuso al mondo

ChatGPT, il programma di intelligenza artificiale più diffuso al mondo, viene utilizzato dagli utenti in diversi modi. Alcuni chiedono consigli su come riparare un lavandino o scrivere una mail di lavoro, altri lo usano per creare un’app. Ci sono anche chi si rivolge al sistema per un parere medico o per chiedere aiuto a un amico virtuale.

Consigli su come riparare il lavandino, scrivere una mail di lavoro o creare un'app. Ma anche un medico a cui rivolgersi per un parere o un amico a cui chiedere aiuto. Nel giro di pochi anni il fenomeno dei chatbot è esploso: centinaia di milioni di persone ormai si affidano ad applicazioni basate su modelli di intelligenza artificiale per trovare soluzioni ai problemi più disparati, fino a sostituire le ricerche web e, in alcuni casi, lo psicologo. Questa crescita esponenziale ha posto i modelli linguistici di grandi dimensioni, su cui sono basati chatbot come ChatGPT, al centro di una concorrenza serrata tra i colossi del tech statunitense. Una corsa alimentata da valutazioni record, ma anche dalla necessità, per Washington, di difendere il vantaggio nel settore dell'intelligenza artificiale dalla concorrenza di Pechino.

