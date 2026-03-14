Corteo per il no a Roma bruciati i manifesti con Meloni Nordio e Netanyahu

Durante un corteo a Roma in piazza dell’Esquilino, sono stati bruciati due cartelloni raffiguranti la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro Nordio, utilizzando fumogeni. La protesta si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di numerosi manifestanti che esprimevano un no a determinate politiche. Nessun dettaglio su eventuali responsabili o ulteriori azioni sono stati resi noti.

Sono stati bruciati con i fumogeni due cartelloni con la presidente del consiglio Giorgia Meloni, in uno insieme al ministro Nordio, nel corso del corteo a Roma, a piazza dell’Esquilino. La prima immagine raffigurava la premier mentre teneva a guinzaglio e con la museruola il ministro della Giustizia. Sopra la scritta: «No al vostro referendum». Mentre la seconda fotografia andata a fuoco mostrava la presidente del Consiglio e Netanyahu con la scritta: «No al vostro genocidio, 75mila civili uccisi, 2 milioni di sfollati». Il corteo per il No sociale a Roma. Il corteo è partito questo pomeriggio da piazza Repubblica, con cori e slogan contro il presidente degli Stati Uniti e il premier israeliano. 🔗 Leggi su Open.online

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