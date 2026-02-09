Opere pubbliche scontro totale Salis-Rixi

Da genovatoday.it 9 feb 2026

La tensione tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il viceministro Edoardo Rixi monta giorno dopo giorno. La lite riguarda le opere pubbliche in città, con accuse e risposte che si rincorrono sui media e nelle commissioni. Nessuno sembra disposto a fare un passo indietro, e la situazione resta molto calda.

È scontro tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, con un botta e risposta che va avanti da giorni.È iniziato tutto con alcune dichiarazioni della prima cittadina che, sul Secolo XIX, ha parlato di un “atteggiamento punitivo” da parte.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

