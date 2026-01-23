Presidio a favore del popolo iraniano in Piazza del Campidoglio i manifestanti cantano Bella Ciao – Il video

Il 16 gennaio 2026, Piazza del Campidoglio a Roma ha ospitato un presidio organizzato da Amnesty International e Donna Vita Libertà, in supporto al popolo iraniano colpito dalla repressione del regime degli ayatollah. I partecipanti hanno cantato

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2026 Si è tenuto in Piazza del Campidoglio a Roma un presidio organizzato da Amnesty International e da Donna Vita Libertà in favore del popolo iraniano colpita dalla violenta repressione da parte del regime degli ayatollah. I manifestanti al termine della manifestazione hanno cantato Bella Ciao e "Free Iran". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Dopo la denuncia di Report, nei pc dei magistrati spunta un altro software: usa l’intelligenza artificiale per gestire i dossier. Ma si può disattivare «Renzi bullo»: l’ex premier perde con il Fatto. Dovrà pagare 225 mila euro di spese legali Software spia, Report e l’accusa che arriva fino a Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Open.online

I tifosi del Celtic omaggiano i partigiani bolognesi e cantano ‘Bella Ciao’Nella mattinata del 22 gennaio 2025, alcuni tifosi del Celtic si sono riuniti davanti al sacrario dei partigiani bolognesi, rendendo omaggio ai combattenti della Resistenza.

Iran: Iv aderisce a tutte le manifestazioni in favore del popolo iranianoItalia Viva ha annunciato la propria adesione alle manifestazioni promosse in Italia a sostegno del popolo iraniano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Presidio a favore del popolo iraniano in Piazza del Campidoglio, i manifestanti cantano Bella Ciao; Presidio a favore del popolo iraniano in Piazza del Campidoglio, i manifestanti cantano Bella Ciao; Famiglia nel bosco, solo in sette al presidio: alcune sono madri a cui hanno tolto i figli; Facciamo crollare il regime: la voce dell’Iran in piazza del Nettuno.

Presidio a favore del popolo iraniano in Piazza del Campidoglio, i manifestanti cantano Bella CiaoSi è tenuto in Piazza del Campidoglio a Roma un presidio organizzato da Amnesty International e da Donna Vita Libertà in favore del popolo iraniano colpita dalla violenta repressione da parte del regi ... ilgiornale.it

Il Partito della Rifondazione Comunista sostiene il presidio culturale antifascista a Busto ArsizioLa sezione varesina del partito si è espressa a favore dell'iniziativa di People in risposta dell'arrivo in città della casa editrice Passaggio al Bosco ... varesenews.it

"Le nostre zone periferiche e montane, dove la scuola è spesso l’unico presidio dello Stato, rischiano di vedere smantellata la propria rete scolastica a favore di accorpamenti forzati" scrivono i sindacati - facebook.com facebook