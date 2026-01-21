Correnti cancro dei magistrati L’Anm è diventata un partito politico

L’Anm, l’Associazione Nazionale Magistrati, si trova al centro di un dibattito sulla sua posizione e ruolo nel sistema giudiziario italiano. Secondo alcune opinioni, l’Associazione si sarebbe avvicinata a una funzione di natura politica, influenzando le riforme e le decisioni del settore. Questa dinamica solleva interrogativi sulla distinzione tra rappresentanza professionale e appartenenza partitica, in un contesto di crescente attenzione alle correnti interne ai magistrati.

«La riforma dell'ordinamento giudiziario è la conseguenza obbligata della riforma del codice di procedura penale, che nel 1989 fu salutato dall'Associazione nazionale magistrati come una straordinaria novità», dice Antonio Sangermano; già pm a Milano, oggi a capo del dipartimento minorile del ministero della Giustizia. «Adesso davanti a una nuova riforma che porta a compimento questa innovazione l'Anm grida al golpe. Solo uno straordinario pregiudizio ideologico può offuscare fino a questo punto l'analisi della realtà». E qual è la realtà? «Che la riforma su cui andremo a votare a marzo esalta la terzietà del giudice e incide in profondità sulla commistione tra magistratura giudicante e pubblici ministeri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

