Fibromialgia la malattia invisibile al centro di un incontro del Lions Club di Jesi

La fibromialgia torna a essere al centro di un incontro del Lions Club di Jesi. I membri del club hanno discusso del problema, che colpisce molte persone in Italia e nel mondo, ma spesso resta invisibile. Nei giorni scorsi, in Brasile, è entrata in vigore una legge che riconosce la fibromialgia come disabilità. Ora si aspetta che anche in Italia si faccia di più per aiutare chi soffre di questa malattia.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.