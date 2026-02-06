Fibromialgia la malattia invisibile al centro di un incontro del Lions Club di Jesi
La fibromialgia torna a essere al centro di un incontro del Lions Club di Jesi. I membri del club hanno discusso del problema, che colpisce molte persone in Italia e nel mondo, ma spesso resta invisibile. Nei giorni scorsi, in Brasile, è entrata in vigore una legge che riconosce la fibromialgia come disabilità. Ora si aspetta che anche in Italia si faccia di più per aiutare chi soffre di questa malattia.
JESI- La fibromialgia al centro dell’attenzione del Lions Club di Jesi. Un tema attuale, nei giorni scorsi, infatti, in Brasile è entrata in vigore la legge (nota come Legge Lady Gaga) che riconosce la malattia come disabilità. La fibromialgia è anche il tema di studio promosso dal Distretto.🔗 Leggi su Anconatoday.it
