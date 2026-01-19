La panchina viola adriatica simbolo di sensibilizzazione sulla fibromialgia

La panchina viola adriatica, installata nel parco Bucciante di Fossacesia, rappresenta un gesto di sensibilizzazione sulla fibromialgia. Questo simbolo mira a aumentare la consapevolezza sulla condizione e a promuovere il sostegno alle persone che ne sono affette. L'inaugurazione, avvenuta sabato mattina, sottolinea l'importanza di affrontare pubblicamente il tema e di diffondere informazione in modo semplice e diretto.

è stata inaugurata sabato mattina nel parco Bucciante di Fossacesia. Una cerimonia semplice ma intensa, nell'ambito della campagna nazionale "Una panchina viola adriatica – On the Road", promossa dall'associazione.

Il Comune di Fossacesia partecipa a "Una Panchina viola Adriatica – On the Road", un'iniziativa di sensibilizzazione sulla fibromialgia promossa con Fibromialgia Italia OdV. L'obiettivo è aumentare la consapevolezza pubblica sulla condizione e mostrare solidarietà alle persone coinvolte. La campagna mira a diffondere informazioni e a sostenere chi affronta questa malattia attraverso momenti di riflessione e iniziative sul territorio.

Fossacesia inaugura la Panchina Viola Adriatica: un simbolo di sensibilizzazione sulla fibromialgia Questa mattina, nel Parco Bucciante di Fossacesia, si è svolta una cerimonia semplice ma intensa per l'inaugurazione della Panchina Viola Adriatica, simbolo

