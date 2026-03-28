I libri motivazionali di Djokovic lo zio bomber e il soprannome Venom | 10 curiosità su Vicario

Il portiere italiano ha iniziato la carriera in Serie B prima di trasferirsi all’Empoli, dove ha esordito in massima divisione. Successivamente, ha firmato con il Tottenham, squadra inglese, e ha ricevuto chiamate dalla nazionale maggiore. Durante il suo percorso, sono circolate voci riguardo a soprannomi come

Il pallone è dentro il Dna dei Vicario, come testimonia il curriculum dello zio, Alessandro Bais: “Ha giocato in Serie C, peccato per qualche infortunio perché avrebbe potuto proseguire”. Ma non era portiere, come raccontano le cronache del tempo: Bais si muoveva fra trequarti e attacco, e raggiunse il calcio professionistico ai tempi della Ternana: “Di lui mi hanno sempre detto che era un giocatore di classe” confessava Guglielmo qualche anno fa, “Per me è una persona importante: mi segue molto”. Non è facile affermarsi in casa Udinese se davanti a te ci sono Alex Meret e Simone Scuffet. È quanto accade a Guglielmo a inizio carriera: fra le giovanili lo spazio è quel che è, così deve ripartire dai piani bassi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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