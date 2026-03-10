Andreoni e lo strano soprannome della Nazionale di Para Ice Hockey | Ora ve lo spiego
Alessandro Andreoni, membro della nazionale italiana di Para Ice Hockey, spiega il motivo dietro il soprannome e il logo della squadra: il “Dahu”, un mammifero caratterizzato da zampe asimmetriche. L’atleta fornisce dettagli sul significato di questa scelta, condividendo anche le caratteristiche che rendono unico il simbolo rappresentato nel loro logo.
Alessandro Andreoni della nazionale italiana di Para Ice Hockey racconta il significato del loro soprannome e logo: il “Dahu”, un mammifero con le zampe asimmetriche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Articoli correlati
Para ice hockey, nuova magia. Ecco la nazionale del Canada: "Tutto perfetto, vogliamo l’oro"Una settimana di preparazione a Varese per la nazionale di para ice hockey del Canada, che sarà impegnata a partire dal 7 marzo nelle Paralimpiadi...
Mauro sulla Juve: «Prima dell’assenza di un attaccante, i bianconeri hanno un altro problema. Ve lo spiego»Osimhen Juventus: dal legame con Del Piero all’ammirazione per i bianconeri, il grande colpo di mercato è possibile? La verità André Juventus, i...