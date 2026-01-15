Ecco il soprannome di Pio Esposito negli spogliatoi | lo chiamano…

Ecco il soprannome di Pio Esposito negli spogliatoi: lo chiamano… Dopo il gol decisivo contro il Lecce, che ha portato la vittoria a San Siro, Francesco Pio Esposito ha consolidato il suo ruolo all’interno del gruppo nerazzurro, guadagnandosi il rispetto e la fiducia dei compagni. Un momento importante per la sua crescita professionale e personale, che testimonia il suo valore nel contesto della squadra.

Dopo il gol decisivo che ha abbattuto il muro del Lecce e mandato in estasi San Siro, Francesco Pio Esposito si è preso più di tre punti: si è conquistato, di fatto, anche la "promozione" ufficiale nello spogliatoio nerazzurro. Nel video diventato virale dopo il match, si vede tutta la panchina dell'Inter correre ad abbracciarlo sotto la curva. In mezzo all'esultanza collettiva spunta però un dettaglio irresistibile: il labiale di Marcus Thuram che urla chiarissimo: "Sì PIOMBO!" Pio Esposito è. Piombo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) Ecco così svelato il soprannome che i compagni gli hanno appiccicato addosso: " Piombo ".

