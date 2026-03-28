A Torre del Greco, nella chiesa SS. Annunziata, si è svolto un concerto con i giovani del gruppo “I Corallini”. Durante l’evento, il pubblico ha risposto con una standing ovation. La serata ha combinato musica e devozione, lasciando un’impressione forte sui presenti. L’appuntamento ha visto protagonisti i talenti emergenti e ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Musica, devozione ed emozione: questi sono stati i protagonisti indiscussi della serata del 25 marzo 2026, presso la parrocchia della Santissima Annunziata di Torre Del Greco. Il concerto bandistico dell’Associazione Musicale “Enzo De Bellis”, insieme alla storica banda cittadina “I Corallini”, ha incantato il pubblico presente, regalando un’esperienza unica e memorabile. Sotto la direzione del Maestro Vincenzo Pignataro, giá allievo del compianto Maestro Izzo, il concerto ha offerto un programma musicale variegato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - “I Corallini” incanta alla chiesa SS. Annunziata: standing ovation per i giovani talenti.

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