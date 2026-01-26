Recupero della Chiesa della SS Annunziata di Costa

Il recupero della Chiesa della SS. Annunziata di Costa rappresenta un passo importante per il patrimonio locale. Dopo oltre quarant’anni dai danni causati dal terremoto del 1980, i lavori di restauro sono in corso per restituire alla comunità un luogo di culto e di incontro. Questo intervento mira a preservare la storia e la cultura del territorio, riqualificando un patrimonio architettonico di rilievo per la vita religiosa e sociale della zona.

Dopo oltre quattro decenni dai danni provocati dal sisma del 1980, la chiesa si prepara a tornare al centro della vita religiosa e culturale del territorio. Il progetto di recupero dell'edificio di culto, situato nella frazione Costa, potrà contare su un finanziamento pari a 1 milione e 400mila euro, stanziato dal MIC e inserito nella programmazione triennale dedicata al recupero e alla conservazione dei beni culturali. Le risorse consentiranno di avviare un intervento atteso da anni, che punta non solo al restauro architettonico della chiesa, ma anche alla messa in sicurezza dell'area circostante, con ricadute positive sulla viabilità e sulla piena fruibilità del sito.

