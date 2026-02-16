Amii Stewart incanta Francavilla | standing ovation per la star della musica internazionale FOTO

Amii Stewart ha fatto il suo debutto a Francavilla al mare, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La cantante statunitense ha riempito l’auditorium Sirena con le sue canzoni, regalando una serata di musica coinvolgente. Durante il concerto, molti spettatori si sono alzati in piedi per applaudire l’artista, che ha interpretato i suoi successi più famosi con energia e passione.

Tra aneddoti, racconti e canzoni che hanno segnato la storia della musica mondiale, la cantante americana ha mandato in visibilio il pubblico “tutto esaurito” del Sirena Amii Stewart incanta il pubblico dell'auditorium Sirena, a Francavilla al mare. Un lungo e caloroso applauso ha salutato venerdì sera la star della musica internazionale per l’appuntamento della stagione teatrale diretta dal Maestro Davide Cavuti. Tra aneddoti, racconti e canzoni che hanno segnato la storia della musica mondiale, la cantante americana ha mandato in visibilio il pubblico “tutto esaurito” del Sirena. Una emozionata Amii Stewart ha ringraziato tutti per il riconoscimento e ha ricordato le collaborazioni in comune con il Maestro Cavuti con i “Premi Oscar” Ennio Morricone e Nicola Piovani e con l’attore Giorgio Albertazzi, tutti vincitori del “Premio Cicognini”.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Questa sera a Francavilla al Mare, l’auditorium Sirena si riempie per accogliere Amii Stewart.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.