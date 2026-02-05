La Soprintendenza ha deciso di fermare l’abbattimento dei ciliegi di via XX Settembre a Como. Dopo settimane di polemiche, l’ente ha riconosciuto il valore storico e culturale degli alberi, piantati nel 1947 come simbolo di rinascita postbellica. Il Comune aveva programmato di abbatterli, ma ora la decisione ufficiale blocca tutto. La questione sembra chiusa, almeno per ora.

Como, 5 febbraio 2026 – Il " valore storico, paesaggistico, identitario e relazionale dei ciliegi ornamentali della via, piantati per la prima volta nel 1947 come simbolo di rinascita nel dopoguerra e qualificati come bene di eredità culturale", è stato riconosciuto formalmente dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che con una nota ufficiale inviata al Comune di Como, ha bloccato l'abbattimento dei ciliegi di via XX Settembre. Alla luce di questa decisione, il Comune potrà rimuovere esclusivamente i pochi alberi compromessi, e dovrà sostituirli con altri ciliegi, abbandonando quindi il progetto di sostituirli con dei peri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, i ciliegi di via XX Settembre sono salvi: la Soprintendeza blocca l’abbattimento

Approfondimenti su Como Ciliegi

L’agronomo Daniele Zanzi si schiera contro l’abbattimento dei ciliegi di via XX Settembre a Como.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Como Ciliegi

Argomenti discussi: Como, i ciliegi di via XX Settembre di nuovo in Regione; Ciliegi di via XX Settembre, l’agronomo anti-abbattimento: Non sono un pericolo, la Soprintendenza li vincoli; Ciliegio amico mio: nuovo appello per salvare gli alberi storici di Como; Como e i ciliegi di via XX Settembre, secondo round in Regione Lombardia: Invitato anche il sindaco Rapinese.

Como, ciliegi di via XX Settembre: la soprintendenza rettifica il parere e riconosce il valore storico del filareLa vicenda dei ciliegi ornamentali di via XX Settembre registra una svolta rilevante. Sergio Gaddi, consigliere regionale, Giorgia Merlini e Teresa Minniti, a nome del Comitato Cittadini per i cilieg ... quicomo.it

Como e i ciliegi salvati, esultano Comazzi e Gaddi: Per il sindaco una sconfitta annunciata, straordinaria vittoriaNel pomeriggio di ieri la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese ha rilasciato un parere integrativo che chiarisce il futuro dei ciliegi di ... comozero.it

ESCLUSIVA Ciliegi di Como: la Soprintendenza blocca del tutto l'abbattimento voluto dal Comune A poche ore dalla prima udienza al Tar emerge che l’Ente di tutela del paesaggio avrebbe “vincolato” il viale riconoscendone la storicità. Questo significa che il facebook