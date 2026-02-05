Como i ciliegi di via XX Settembre sono salvi | la Soprintendenza blocca l’abbattimento

La Soprintendenza ha deciso di fermare l’abbattimento dei ciliegi di via XX Settembre a Como. Dopo settimane di polemiche, l’ente ha riconosciuto il valore storico e paesaggistico degli alberi, piantati nel 1947 come simbolo di rinascita dopo la guerra. In una nota ufficiale inviata al Comune, la Soprintendenza ha confermato che quei ciliegi sono un bene di eredità culturale e devono essere preservati. Ora si pensa a trovare soluzioni alternative, senza rischiare di perdere un pezzo importante della memoria della città.

Como, 5 febbraio 2026 – Il " valore storico, paesaggistico, identitario e relazionale dei ciliegi ornamentali della via, piantati per la prima volta nel 1947 come simbolo di rinascita nel dopoguerra e qualificati come bene di eredità culturale", è stato riconosciuto formalmente dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che con una nota ufficiale inviata al Comune di Como, ha bloccato l'abbattimento dei ciliegi di via XX Settembre. Alla luce di questa decisione, il Comune potrà rimuovere esclusivamente i pochi alberi compromessi, e dovrà sostituirli con altri ciliegi, abbandonando quindi il progetto di sostituirli con dei peri.

