Make-A-Wish la fabbrica che anche a Milano realizza i sogni di bambini e ragazzi malati | Non siamo mai stati tanto felici

Make-A-Wish è un’organizzazione che a Milano, come in altre città, si dedica a realizzare i sogni di bambini e ragazzi malati. Con impegno e sensibilità, questa associazione crea momenti di gioia autentica, portando speranza e conforto a chi affronta sfide importanti. La testimonianza di un giovane partecipante sottolinea quanto possa essere significativo un gesto semplice ma carico di significato.

Milano, 16 gennaio 2026 – ?????”Non sono mai stato tanto felice: le mie aspettative sono state superate dalla bellezza che ho vissuto”. Immerso in un luogo che fino allo scorso settembre, Giuseppe Matteo, quattordicenne di Belpasso (Catania) aveva visto solo in televisione e immaginato nei sogni: l’autodromo di Monza, teatro del Gran Premio. Ha incontrato i campioni, ammirato le corse da vicino, è entrato nei box. Ancora ha nelle orecchie il rombo dei motori. E come lui Daniele, di Roma, diventato maggiorenne da pochissimo, che, durante le corse, nelle orecchie ha tenuto i tappi protettivi solo per mezz’ora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

