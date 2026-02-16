Valentino Rossi compie 47 anni e riceve gli auguri di amici e fan, ma con il padre, Graziano, non c’è ancora nessun messaggio pubblico. La giornata si è aperta con l’affetto della compagna Francesca Sofia Novello, che ha condiviso una dolce dedica sui social, mentre alcuni vip hanno pubblicato ricordi e auguri sul web. Intanto, Rossi ha trascorso il giorno in famiglia, lontano dai riflettori, senza confermare se festeggerà con una cerimonia o in modo più riservato.

Pesaro, 16 febbraio 2026 – Un compleanno speciale quello di oggi per Valentino Rossi, che spegne 47 candeline e esce quindi dal suo numero ‘magico’ 46. Se da una parte il campione di Tavullia festeggia tra l’affetto della famiglia e gli auguri degli amici, dall’altra però restano le tensioni che ancora agitano i rapporti con il padre Graziano. Il Fenomeno potrebbe tornare a Tavullia proprio oggi per i festeggiamenti: ieri ha corso in Australia. La dedica di Francesca Sofia Novello. Gli auguri più romantici arrivano ovviamente dalla compagna Francesca Sofia Novello, che ha voluto celebrare la ricorrenza pubblicando un carosello di foto che ritraggono la loro felicità quotidiana: scatti che mostrano la famiglia al completo con le due figlie, momenti di teneri baci tra la coppia e l'immagine con cui avevano annunciato l'arrivo della secondogenita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Compleanno di Valentino Rossi: l’amore di Francesca Sofia, gli auguri dei vip. Ma con il padre è ancora silenzio

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno celebrato il primo compleanno di Gabriella, la loro secondogenita.

Valentino Rossi compie oggi 45 anni, ma la sua festa si svolge tra tensioni legali e accuse dal padre Graziano, che ha deciso di rompere il silenzio e rivelare di non avergli fatto gli auguri, accusandolo di averlo attaccato pubblicamente con parole dure.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.