Hyundai Kia e NVIDIA rafforzano la partnership sulla guida autonoma

Hyundai Motor Group ha annunciato un rafforzamento della collaborazione con Kia e NVIDIA nel settore della guida autonoma. Le aziende hanno deciso di intensificare gli sforzi con l’obiettivo di sviluppare tecnologie avanzate per la mobilità senza conducente. La notizia arriva mentre il settore si muove verso soluzioni di guida automatizzata sempre più pratiche e commercializzabili.

(Adnkronos) – La corsa alla guida autonoma entra in una fase sempre più concreta e Hyundai Motor Group decide di spingere sull’acceleratore. Il gruppo, insieme a Kia, amplia la collaborazione con NVIDIA, puntando a costruire una nuova generazione di veicoli in cui software e intelligenza artificiale assumono un ruolo centrale. L’obiettivo di Hyundai non è solo. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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