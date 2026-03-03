Gruppo Bei e Cdp rafforzano la partnership | investimenti e crescita sostenibile in Italia e all’estero

Il gruppo Bei e Cdp hanno firmato un nuovo Memorandum of Understanding per rafforzare la collaborazione e promuovere investimenti strategici in Italia e nei Paesi della Cooperazione internazionale. L’accordo mira a sostenere la crescita sostenibile attraverso iniziative congiunte, coinvolgendo progetti che spaziano dal territorio nazionale alle aree internazionali. La firma si è svolta a Lussemburgo il 3 marzo 2026.

Lussemburgo, 3 marzo 2026 – Firmato un nuovo ‘Memorandum of Undestanding’ per accelerare gli investimenti strategici in tutta Italia e nei Paesi della Cooperazione internazionale. Protagonisti dell’accordo il Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (Gruppo BEI) – composto dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) – e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), l’Istituto nazionale di promozione. Nel solo 2025, BEI e Cdp hanno firmato operazioni congiunte per 1,2 miliardi. La stipula del nuovo MoU Il nuovo Memorandum of Understanding (MoU) è volto ad approfondire la cooperazione strategica a sostegno dello sviluppo di lungo periodo dell’Italia e degli obiettivi delle politiche dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

