Oggi allo stadio San Siro di Milano si sono svolti eventi dedicati alla prevenzione dell’Hpv, con la somministrazione di 1.172 dosi di vaccino. Durante l’iniziativa, sono state vaccinate 765 persone. L’evento è stato organizzato dall’Ats Città Metropolitana di Milano in collaborazione con tre aziende sanitarie locali.

Milano, 28 mazo 2028 – Sono 765 le persone che si sono vaccinate oggi allo stadio San Siro a Milano, durante l’Hpv Day organizzato da Ats Città Metropolitana di Milano in collaborazione con Asst Fatebenefratelli Sacco, Asst Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda e Asst Santi Paolo e Carlo. L'evento si è svolto oggi dalle 9 alle 16. In base all’età e alle condizioni di salute, ai cittadini presenti sono stati offerti anche altri vaccini raccomandati: Meningococco B, Meningococco Acwy, Pneumococco, Herpes Zoster, Covid, Difterite-Tetano-Pertosse-Polio,Morbillo-Parotite-Rosolia-Varicella ed Epatite A e B. In tutto, sono state somministrate 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hpv Day e vaccini a San Siro, somministrate 1.172 dosi

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