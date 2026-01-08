Proseguono le vaccinazioni antinfluenzali somministrate settantacinquemila dosi a Messina

Continuano le vaccinazioni antinfluenzali a Messina, con oltre 75.000 dosi già somministrate. La campagna preventiva mira a tutelare la salute della comunità, offrendo un’efficace protezione contro il virus influenzale. L’iniziativa prosegue con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone possibile, in modo da ridurre il rischio di complicanze e sostenere il sistema sanitario locale.

Prosegue la campagna antinfluenzale anche in provincia di Messina, dove sono già state somministrate 75mila dosi di vaccino. Un dato importante per il territorio messinese, che ha già smaltito il 42% delle scorte totali. Messina con 180mila dosi è una delle province ad aver acquistato il maggior. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

