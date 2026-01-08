Vaccini antinfluenzali in Sicilia somministrate poco più della metà delle dosi

In Sicilia, le vaccinazioni antinfluenzali hanno raggiunto poco più della metà delle dosi disponibili. Sebbene non si registrino numeri eccezionali, Catania si distingue come una delle province con risultati più soddisfacenti. La partecipazione alla campagna rimane comunque inferiore alle aspettative, evidenziando l'importanza di sensibilizzare sull’efficacia della vaccinazione contro l’influenza stagionale.

Vaccini antinfluenzali, in Sicilia somministrate poco più della metà delle dosi - Nel complesso, il territorio etneo rappresenta il 20,9% del totale regionale, posizionandosi al secondo posto nell’Isola per numero di scorte disponibili, subito dopo Palermo. cataniatoday.it

Influenza: nel Lazio più vaccini e picco sotto controllo, in Sicilia bassa adesione e incidenza più alta - Nel Lazio, grazie a una copertura più elevata e al potenziamento del canale farmacia, il picco è stato raggiunto durante le festività con effetti mitigati. farmacista33.it

Federfarma Veneto, 65mila vaccini antinfluenzali nelle farmacie (+24%) nel 2025. Da oggi somministrazioni gratuite per tutti gli over 18 - facebook.com facebook

330mila vaccini antinfluenzali somministrati in Liguria x.com

