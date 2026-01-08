Vaccini antinfluenzali in Sicilia somministrate poco più della metà delle dosi
In Sicilia, le vaccinazioni antinfluenzali hanno raggiunto poco più della metà delle dosi disponibili. Sebbene non si registrino numeri eccezionali, Catania si distingue come una delle province con risultati più soddisfacenti. La partecipazione alla campagna rimane comunque inferiore alle aspettative, evidenziando l'importanza di sensibilizzare sull’efficacia della vaccinazione contro l’influenza stagionale.
Pur in assenza di "dati record", Catania è una delle province siciliane in cui la campagna antinfluenzale ha avuto risultati migliori. Con 263 mila dosi di vaccino acquistate, il territorio etneo rappresenta il 20,9% del totale regionale, posizionandosi al secondo posto nell'Isola per numero di.
