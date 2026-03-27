Problema muscolare per Hien con la Svezia lascia il campo zoppicando

Durante la semifinale play-off dei Mondiali tra Svezia e Ucraina, il difensore ha dovuto abbandonare il campo zoppicando a causa di un problema muscolare. La sua sostituzione è avvenuta pochi minuti prima della fine del primo tempo, generando preoccupazioni tra i tifosi dell’Atalanta, squadra a cui il giocatore è legato. La dinamica dell’infortunio non è ancora stata ufficialmente chiarita.

Ansia in casa Atalanta per le condizioni di Isak Hien: il difensore è stato sostituito per infortunio a pochi minuti dalla fine del primo tempo della semifinale play-off Mondiali della sua Svezia contro l’Ucraina. Il centrale di Palladino ha lasciato il campo zoppicante al 38?: al suo posto è entrato Carl Starfelt. Dalle prime impressioni si tratterebbe di un problema di natura muscolare alla coscia sinistra, subito fasciata. Attese nelle prossime ore ulteriori valutazioni: rimane da chiarire se lo svedese rimarrà in ritiro con la sua Nazionale o tornerà a Bergamo per essere valutato dallo staff nerazzurro. Isak Hien Dopo aver battuto 3-1 gli ucraini grazie alla tripletta di Viktor Gyökeres, la Svezia è attesa martedì 31 marzo dalla finale contro la Polonia per staccare il pass per i Mondiali americani. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Milan, guai per Bartesaghi: lascia il campo con la Cremonese per un problema muscolareNonostante una partita sofferta, il Milan è riuscito a conquistare la vittoria contro la Cremonese, imponendosi per 2 a 0 allo Zini. Atalanta, infortunio a Raspadori: l'attaccante lascia il campo per un problema muscolareDopo quello di Charles De Ketelaere, che terrà fuori il belga per diverse settimane, Raffaele Palladino deve fare i conti con un nuovo infortunio. Approfondimenti e contenuti su Problema muscolare Temi più discussi: Atalanta, Hien fuori per infortunio con la Svezia: si teme un problema muscolare; Atalanta, stop muscolare per Hien in nazionale: cambio obbligato e condizioni da valutare; Ansia in casa Atalanta: Hien si ferma in nazionale per infortunio, le condizioni del difensore; Atalanta, brutte notizie per Hien: fuori per infortunio nel primo tempo di Ucraina-Svezia. Problema muscolare per Hien con la Svezia, lascia il campo zoppicandoIl centrale dell'Atalanta Isak Hien è stato sostituito al 37' del primo tempo: l'infortunio alla coscia sinistra, subito fasciata. bergamonews.it Atalanta, infortunio per Hien in NazionaleIl tutto è avvenuto nel primo tempo di Ucraina-Svezia, semifinale playoff Mondiali: Hien ha rimediato un infortunio alla coscia sinistra e sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Seguiran ... fantacalcio.it Hai avuto un infortunio e non sai da dove iniziare con la riabilitazione Dopo un dolore al ginocchio, alla schiena o un problema muscolare è importante seguire un percorso fisioterapico mirato per recuperare movimento, forza e stabilità. Nel nostro centro F - facebook.com facebook . @OfficialUSLecce, problema muscolare per Banda: costretto al cambio x.com