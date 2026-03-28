Havertz verso l’addio all’Arsenal? Lui rompe il silenzio | Qui mi sento a casa e tutti sono felici di me

Il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui afferma di sentirsi a casa nell’attuale squadra e di essere apprezzato dai compagni. La sua volontà di rimanere o di lasciare il club non è stata ancora comunicata ufficialmente, ma le sue parole hanno attirato l’attenzione dei media sportivi. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti sulla sua situazione contrattuale.

Bastoni Barcellona, dalla Spagna insistono: il difensore dell’Inter ha detto sì! C’è un solo ostacolo da aggirare Samardzic Atalanta, futuro in bilico? Tra le voci per l’estate e il piano della Dea Joselu, addio Qatar: c’è la scelta dell’attaccante ex Real Madrid! Ecco dove andrà Infortunio Dodò, stop durante l’allenamento a porte aperte! Le prime sensazioni in attesa degli esami Inter, il comunicato della Curva Nord: «Risultati e arbitri, momento delicato. Abbiamo una richiesta per Inter Roma». L’appello ai tifosi Serie A, la classifica dei cartellini: Cagliari maglia nera, Juventus la più corretta! De Bruyne interviene sul caso Lukaku: «A Napoli tutto viene amplificato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Havertz verso l’addio all’Arsenal? Lui rompe il silenzio: «Qui mi sento a casa e tutti sono felici di me» Articoli correlati Lucchese - Il personaggio. Santeramo: "Qui mi sento a casa"Da qualche anno vive a Lucca con la sua famiglia e, da questa stagione, veste anche la fascia di capitano. Juventus, Thuram: “Qui mi sento a casa”Khephren Thuram ha parlato a cuore aperto in un’intervista esclusiva a Sky Sport News andata in onda il 10 febbraio 2026, alla vigilia del Derby...