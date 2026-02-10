Juventus Thuram | Qui mi sento a casa

Khephren Thuram si è lasciato andare in un’intervista a Sky Sport News. Il centrocampista francese ha detto di sentirsi a casa alla Juventus e si prepara con entusiasmo al Derby d’Italia di domani. Thuram ha spiegato quanto si trovi bene nel club e quanto voglia fare bene in questa partita importante. La sua serenità si percepisce, e i tifosi aspettano con fiducia di vederlo in campo.

Khephren Thuram ha parlato a cuore aperto in un'intervista esclusiva a Sky Sport News andata in onda il 10 febbraio 2026, alla vigilia del Derby d'Italia contro l'Inter. Il centrocampista francese classe 2001, arrivato alla Juventus nell'estate 2025 dal Nizza per circa 25 milioni di euro più bonus, si è

