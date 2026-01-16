Lucchese - Il personaggio Santeramo | Qui mi sento a casa

Lucchese di nascita e ora residente a Lucca, Santeramo si sente profondamente legato alla città, definendola “una seconda casa”. Con la sua famiglia, ha trovato qui un ambiente che gli permette di crescere e vivere con serenità. Da questa stagione, ha assunto anche il ruolo di capitano, confermando il suo impegno e la sua dedizione sia in campo che nella comunità lucchese.

