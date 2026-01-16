Lucchese - Il personaggio Santeramo | Qui mi sento a casa
Lucchese di nascita e ora residente a Lucca, Santeramo si sente profondamente legato alla città, definendola “una seconda casa”. Con la sua famiglia, ha trovato qui un ambiente che gli permette di crescere e vivere con serenità. Da questa stagione, ha assunto anche il ruolo di capitano, confermando il suo impegno e la sua dedizione sia in campo che nella comunità lucchese.
Da qualche anno vive a Lucca con la sua famiglia e, da questa stagione, veste anche la fascia di capitano. Salvatore Santeramo è uno dei punti fermi della formazione di Pirozzi. Un difensore centrale che vende cara la pelle, che ha esperienza e che si è subito messo al servizio dei compagni. Nato a Catellana Grotte, in provincia di Bari, nel 1995, ha iniziato a giocare nelle giovanili dei "galletti" e, dopo un lungo girovagare, è arrivato in Toscana, giocando anche nel Ghiviborgo nel 2020-21. Lei ha già giocato nella Lucchese nella stagione 2014-2015 in serie "C"; nello scorso campionato era in "D" nella Sangiovannese: come mai ha deciso di scendere di categoria? "Prima di tutto voglio ringraziare la società per avermi permesso di ritornare a Lucca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Juventus Women, Carbonell svela: «Ho scelto di venire qui per questi due motivi. A Torino mi sento come se fossi a casa»
Leggi anche: Rinnovo Bonansea, la numero 11 commenta il traguardo: «Sono cresciuta insieme alla Juventus, qui mi sento a casa». Il consiglio alla sé del 2017 ed i ringraziamenti
14 GENNAIO 1979. Esattamente 47 anni fa avveniva l'assassino di Thomas DeSimone, mafioso appartenente alla famiglia Lucchese di New York che ispirò il personaggio di Tommy DeVito interpretato magistralmente da Joe Pesci nel capolavoro "Quei bravi - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.