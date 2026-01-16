Lucchese - Il personaggio Santeramo | Qui mi sento a casa

Lucchese di nascita e ora residente a Lucca, Santeramo si sente profondamente legato alla città, definendola “una seconda casa”. Con la sua famiglia, ha trovato qui un ambiente che gli permette di crescere e vivere con serenità. Da questa stagione, ha assunto anche il ruolo di capitano, confermando il suo impegno e la sua dedizione sia in campo che nella comunità lucchese.

Da qualche anno vive a Lucca con la sua famiglia e, da questa stagione, veste anche la fascia di capitano. Salvatore Santeramo è uno dei punti fermi della formazione di Pirozzi. Un difensore centrale che vende cara la pelle, che ha esperienza e che si è subito messo al servizio dei compagni. Nato a Catellana Grotte, in provincia di Bari, nel 1995, ha iniziato a giocare nelle giovanili dei "galletti" e, dopo un lungo girovagare, è arrivato in Toscana, giocando anche nel Ghiviborgo nel 2020-21. Lei ha già giocato nella Lucchese nella stagione 2014-2015 in serie "C"; nello scorso campionato era in "D" nella Sangiovannese: come mai ha deciso di scendere di categoria? "Prima di tutto voglio ringraziare la società per avermi permesso di ritornare a Lucca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

