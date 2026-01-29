Anna Teresa Formisano è stata eletta garante regionale per la tutela delle persone con disabilità

Dopo cinque votazioni e diverse riunioni tra i capigruppo, Anna Teresa Formisano è stata eletta garante regionale per la tutela delle persone con disabilità nel Lazio. La scelta è arrivata al termine di un percorso lungo e spesso acceso, che ha visto coinvolti i consiglieri regionali e vari incontri tra le forze politiche. Ora, con questa nomina, si apre una nuova fase per la tutela dei diritti delle persone con disabilità nella regione.

Torna alla Pisana una figura storica della politica territoriale e nazionale: assessora ai tempi di Storace, è stata due volte deputata Udc e vicinissima a Pierferdinando Casini Ci sono volute cinque votazioni in consiglio regionale e qualche riunione animata tra capigruppo, ma alla fine è stato eletto il Garante regionale del Lazio per la tutela delle persone con disabilità. La nomina è andata a un personaggio di peso della politica laziale: Anna Teresa Formisano. Formisano, 70 anni da compiere a marzo, nata a Cassino, è stata assessora al Sociale della giunta Storace (sono entrambi di Cassino).

