Funerali di Brigitte Bardot a Saint-Tropez | presente il figlio e Marine Le Pen

Oggi a Saint-Tropez si sono svolti i funerali di Brigitte Bardot, figura iconica del cinema francese. Presenti alla cerimonia il suo figlio e Marine Le Pen. La salma dell’attrice, che ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dello spettacolo, è stata accompagnata nel luogo di riposo in un momento di sobria commemorazione.

Brigitte Bardot, l'icona del cinema francese, è stata sepolta oggi 7 gennaio, a Saint-Tropez, dove aveva trascorso gran parte della sua vita. A dieci giorni dalla sua morte, i funerali si sono svolti con una cerimonia privata nel cimitero marino, dove è stata sepolta accanto ai genitori. La bara in bambù, pochi invitati e l'abbraccio silenzioso della città che l'ha resa un'icona.

Brigitte Bardot: i funerali nella sua Saint-Tropez. Il marito: "L'ha uccisa il cancro" - L'ultimo saluto all'icona del cinema francese, Brigitte Bardot, scomparsa il 28 dicembre all'età di 91 anni, a Saint- msn.com

A Saint-Tropez l'ultimo addio a Brigitte Bardot, folla ai funerali - Brigitte Bardot, a 10 giorni dalla morte, attraversa questa mattina per l'ultima volta il villaggio di Saint- ansa.it

L'attrice francese Brigitte Bardot, i cui funerali si terranno oggi a Saint-Tropez, nella Francia meridionale, è morta di cancro, secondo le dichiarazioni del marito al settimanale Paris Match. Icona del cinema e appassionata sostenitrice dei diritti degli animali, l - facebook.com facebook

L'attrice e attivista è scomparsa a 91 anni dopo una lunga lotta contro il cancro. Oggi i funerali #brigittebardot x.com

