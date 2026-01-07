Nel giorno dei funerali di Brigitte Bardot a Saint-Tropez, il marito Bernard d’Ormale ha condiviso pubblicamente le ultime settimane dell’attrice, rivelando la sua battaglia contro un cancro. Questa testimonianza offre uno sguardo intimo sulla fine di una delle icone più rappresentative del cinema europeo, evidenziando il rispetto e la memoria che ancora oggi suscitano.

Nel giorno dei funerali di Brigitte Bardot a Saint-Tropez, il marito Bernard d’Ormale ha deciso di raccontare pubblicamente gli ultimi mesi di vita dell’attrice francese, svelando la malattia che l’ha accompagnata fino alla fine e gli ultimi giorni di vita di una delle più grandi icone del cinema europeo. Quella che ci viene restituita nel giorno dell’ultimo addio è l’immagine di una donna fragile e umana, ma ancora profondamente determinata. Brigitte Bardot e la malattia: “Aveva un cancro”. A poco più di una settimana dalla scomparsa di Brigitte Bardot, avvenuta il 28 dicembre 2025 all’età di 91 anni, è stato il marito dell’attrice a rompere il silenzio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Brigitte Bardot aveva un cancro: la rivelazione del marito e l’ultimo saluto a Saint-Tropez

