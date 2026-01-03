Hai una sigaretta? poi cercano di rapinarlo in centro
Una semplice richiesta di una sigaretta si trasforma in un episodio di violenza nel cuore della città. Dopo aver chiesto una sigaretta, l’aggressore ha tentato di rapinare l’uomo, passando rapidamente alle minacce e alle percosse. L’episodio si è concluso con un inseguimento che ha portato il malvivente fino all’androne dell’abitazione, evidenziando i rischi di situazioni di strada improvvise e imprevedibili.
Una sigaretta chiesta come pretesto, poi le minacce, le percosse e infine un inseguimento fin dentro l’androne di casa. È stata una serata di paura per due persone di passaggio nel centro storico, assaliti da un gruppo di giovanissimi nel giro di pochi minuti.Tutto è iniziato in via Broccaindosso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
