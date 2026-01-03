Hai una sigaretta? poi cercano di rapinarlo in centro

Una semplice richiesta di una sigaretta si trasforma in un episodio di violenza nel cuore della città. Dopo aver chiesto una sigaretta, l’aggressore ha tentato di rapinare l’uomo, passando rapidamente alle minacce e alle percosse. L’episodio si è concluso con un inseguimento che ha portato il malvivente fino all’androne dell’abitazione, evidenziando i rischi di situazioni di strada improvvise e imprevedibili.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.