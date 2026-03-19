Matteo Renzi ha condiviso l’esperienza della diagnosi di melanoma, spiegando che, anche se non si è spaventato, sentirsi dire “Hai un tumore” ha suscitato un forte impatto emotivo. L’ex presidente del Consiglio ha parlato del momento in cui è stato diagnosticato e della successiva operazione per rimuovere il tumore, descrivendo i passaggi di questa vicenda.

Firenze, 19 marzo 2026 – “Fa un certo effetto sentirsi dire ‘ Hai un tumore ’”. Così Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato quanto gli è accaduto, ripercorrendo i momenti della diagnosi e le fasi che hanno portato alla scoperta e alla successiva rimozione del melanoma. Il controllo dal medico: “Questo neo va tolto”. Tutto è cominciato circa un mese fa, durante un controllo da un giovane medico, neanche 30 anni: "Guardi presidente, che questo neo non mi piace per niente. Va tolto”, gli dice il medico. Una frase che inizialmente non lo convince del tutto. "Ho pensato che non avevo voglia di sottopor mi al pur piccolo intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Renzi e il melanoma: “Non mi sono spaventato, ma fa effetto sentirsi dire ‘Hai un tumore’”

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