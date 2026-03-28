Un attacco informatico ha compromesso l’account di posta elettronica personale di una figura di spicco dell’FBI, con un gruppo legato all’Iran che ha rivendicato l’azione. La comunicazione è avvenuta tramite un messaggio pubblicato sui canali del gruppo, nel quale si afferma che si tratta solo della prima fase di un’operazione. La violazione riguarda un account privato di un dirigente dell’agenzia investigativa.

Un attacco informatico attribuito a soggetti legati all’ Iran ha colpito l’account di posta elettronica personale di Kash Patel, alla guida dell’FBI. La notizia, confermata dall’agenzia federale e rilanciata dalla stampa internazionale, riporta al centro dell’attenzione il ruolo sempre più cruciale della cybersicurezza nei delicati equilibri tra Washington e Teheran. Secondo quanto dichiarato dall’FBI, le informazioni sottratte sarebbero di natura privata e non riguarderebbero dati governativi sensibili, ma l’episodio solleva interrogativi rilevanti sulla vulnerabilità delle comunicazioni personali anche ai più alti livelli istituzionali. The Iranian state-backed “Handala Hack Team” is claiming to have breached FBI Director Kash Patel’s personal email, posting an apparent resume and several old photos of Patel. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hackerata la mail privata del direttore dell'Fbi. Gruppo filoiraniano rivendica: “Questo è solo l’inizio”

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