Tre gruppi di tifosi del club hanno pubblicamente espresso il loro dissenso rispetto alla possibile assunzione di un ex allenatore del Marsiglia, che potrebbe arrivare in estate. Nelle comunicazioni ufficiali, i supporter hanno dichiarato di non volerlo in squadra, senza tuttavia fornire motivazioni aggiuntive o dettagli sul motivo della loro opposizione. La questione ha generato discussioni tra la tifoseria, senza coinvolgimenti ufficiali da parte del club.

Roberto De Zerbi non accetterà la panchina del Tottenham ora, al posto di Igor Tudor. Se sarà, succederà in estate, a patto che gli Spurs rimangano in Premier. Eppure, il tecnico che sta ricaricando le pile in Italia dopo la fine, lo scorso 11 febbraio, della sua esperienza a Marsiglia si è già fatto dei nemici nel nord di Londra. Venerdì sera, tre gruppi di tifosi del Tottenham (Proud Lilywhites, Women of the Lane e Spurs Race) hanno tutti rilasciato un comunicato in cui chiedono al club di non assumere De Zerbi. Il motivo: la sua difesa pubblica di Mason Greenwood, suo giocatore al Marsiglia che in Inghilterra ai tempi del Manchester United era finito a processo per tentato stupro, aggressione e eccesso di controllo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Ha difeso pubblicamente Greenwood, non lo vogliamo": Tottenham, il comunicato dei tifosi anti-De Zerbi

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