Roberto De Zerbi è attualmente al centro dell’attenzione come possibile allenatore del Tottenham, ma ha scelto di aspettare fino all’estate prima di prendere una decisione definitiva. La squadra inglese ha manifestato interesse per il tecnico italiano, che invece preferisce rimandare l’accordo a una data successiva. La situazione rimane in attesa di sviluppi, con De Zerbi che si prende il tempo per valutare il proprio futuro.

Roberto De Zerbi è il nome più caldo per la panchina del Tottenham, ma l’allenatore italiano ha deciso di attendere fino all’estate prima di accettare una nuova sfida. La dirigenza dei North Londoners sta valutando l’esonero immediato di Igor Tudor e considera De Zerbi come opzione primaria insieme a Mauricio Pochettino. La situazione si sta definendo mentre il tecnico, uscito da Marsiglia a febbraio, riceve offerte multiple. Non si tratta solo di un cambio di allenatore, ma di una scelta strategica che potrebbe ridisegnare il calcio inglese con uno stile italiano. Le cifre storiche mostrano un percorso solido, dalla Serie A alla Premier League. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Zerbi e il Tottenham: l’attesa strategica per il 2026

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