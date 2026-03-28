Gunlock Falls come vedere le cascate apparse solo quattro volte negli ultimi 15 anni

Le Gunlock Falls sono delle cascate situate negli Stati Uniti che si sono rese visibili solo in quattro occasioni negli ultimi quindici anni. Questi eventi, rari nel tempo, attirano l’attenzione di appassionati e visitatori interessati a osservare un fenomeno naturale poco frequente. La loro apparizione avviene in momenti specifici, legati a variazioni di livello dell’acqua e condizioni climatiche locali.