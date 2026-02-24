I ricercatori statunitensi hanno scoperto come si formano le Cascate di Sangue, uno spettacolare flusso rosso che sgorga dal ghiacciaio Taylor in Antartide. La causa principale è la presenza di acqua salata e minerali che, a contatto con il ghiaccio, creano il caratteristico colore. La scoperta aiuta a comprendere meglio i processi geologici di questa regione remota e il ruolo delle acque sotterranee. Ora si indaga su come queste formazioni influenzino l’ambiente circostante.

Ricercatori statunitensi hanno svelato l'ultimo mistero delle Cascate di Sangue (Blood Falls), uno spettacolare flusso di salamoia rosso sangue che sgorga dal ghiacciaio Taylor in Antartide. Ora non solo sappiamo perché ha questo colore, ma anche le dinamiche che innescano periodicamente il fenomeno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le cascate più grandi del mondo si trovano sott’acqua ed ecco perché è impossibile vederleLe cascate più grandi del mondo non sono visibili dall’alto, poiché si trovano sott’acqua.

La mania delle spillette olimpiche, ogni giorno svelato un luogo segreto: “Pare Hunger Games”Questa mattina a Milano, un appassionato ha raccontato come sia riuscito a ottenere il suo biglietto per le Olimpiadi del 2026.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Svelato l'ultimo segreto delle Cascate di Sangue in Antartide: come si formano le Blood Falls; L'allenamento segreto di Arnold Schwarzenegger: è diventato così iconico con un approccio diverso; Dieta e longevità: il segreto dei super food svelato dal nutrizionista Ciro Vestita; La foto del vincitore di Sanremo con il premio si fa mesi prima: il 'segreto' del Festival svelato da Michele Bravi - VIDEO.

Svelato il segreto di 'AstroSamantha'Se fino a qualche giorno se ne parlava, ma non c'erano ancora delle dichiarazioni ufficiali da parte dell'amatissima astronauta italiana, oggi non ci sono più dubbi: Samantha ... it.blastingnews.com

Svelato il segreto millenario dei nuraghi: perché i simboli della Sardegna resistono da 3.000 anniImponenti, silenziosi, millenari, i nuraghi sono il simbolo assoluto della Sardegna, mete che vale davvero la pena visitare durante un viaggio sull’isola. Ma sono anche tra le architetture più ... siviaggia.it

Si chiama fenomeno di Blood Falls (Cascate di Sangue) che fa apparire la cascata di colore rosso scuro, quasi come se stesse sanguinando, a causa dell'alta concentrazione di ossido di ferro nell'acqua salata che emerge da una fessura del Ghiacciaio Taylor - facebook.com facebook