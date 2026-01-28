GUIDA TV 28 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Questa sera in tv ci sono diverse occasioni di vedere qualcosa di interessante. Su Rai1 alle 21.30 va in onda il finale di stagione di
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:40 Morbo K finale di stagione Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 23:15 Ricatto d’Amore Il Collegio Film Reality Rai3 21:20 00:00 Chi l’ha Visto? Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 00:55 Realpolitik L’Ultimo Appello Talk Show Film Canale 5 21:50 00:05 Una Nuova Vita new Risiko: Sfide di Potere Serie Tv Talk Show Italia 1 21:15 01:00 Le Iene Presentano: Inside Grandi Furti della Storia con Pierce Brosnan Inchieste Rubrica La7 21:15 23:30 Una Giornata Particolare Barbero Risponde Doc. 🔗 Leggi su Bubinoblog
