Iran Rubio | Guerra durerà settimane e non mesi non servono truppe di terra

Un senatore statunitense ha dichiarato che il conflitto in Iran durerà poche settimane e che non sono necessarie truppe di terra per ottenere i risultati desiderati. La sua previsione si basa su un'analisi delle dinamiche militari e strategiche del conflitto, escludendo un intervento diretto di forze di terra. La sua affermazione è stata rilasciata nel corso di un'intervista pubblica.

(Adnkronos) – "La guerra è questione di settimane, non mesi. Non servono truppe di terra per raggiungere gli obiettivi". Marco Rubio, segretario di Stato, fa il punto sulla guerra che Stati Uniti e Israele conducono contro l'Iran dal 28 febbraio, giorno di inizio del conflitto iniziato un mese fa e destinato a proseguire. Donald Trump ha. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Guerra Iran-Israele, ucciso braccio destro Guida Suprema. Trump: “Nessun accordo, resa incondizionata”. Rubio: “Guerra durerà diverse settimane”. Russia e Cina al fianco dell’IranIl conflitto tra Iran, Israelee Stati Uniti entra in una nuova fase mentre la notte è segnata da missili su Tel Aviv, nuovi raid israeliani su... Quanto durerà la guerra in Iran. “Bombe per tre settimane”Roma, 6 marzo 2026 – Un conflitto che per essere efficace deve durare poco, un Iran che sta facendo di tutto per prolungarlo. Una selezione di notizie su Iran Rubio Guerra durerà settimane e... Discussioni sull' argomento Iran, Rubio: La guerra durerà settimane e non mesi. E dice no all'invasione; Rubio al G7: la guerra durerà ancora dalle 2 alle 4 settimane; Iran, Rubio: Guerra durerà settimane e non mesi, non servono truppe di terra; Rubio al G7: Per finire la guerra in Iran servono altre 2 - 4 settimane. Ma gli europei premono per riaprire lo Stretto di Hormuz. Venerdì Israele ha preso di mira diversi siti nucleari in Iran, colpendo impianti per l'uranio e per l'acqua pesante. Nuovo scambio di minacce nonostante i colloqui tra Washington e Teheran https://l.euronews.com/A1iJ - facebook.com facebook Zaini e lutto al braccio, Taremi e l'Iran commoventi: omaggio alle bambine morte a Minab x.com