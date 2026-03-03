L’Iran ha attaccato l’ambasciata americana in Arabia Saudita, mentre risponde agli attacchi degli Stati Uniti e Israele con raid missilistici e droni. Le operazioni colpiscono basi statunitensi nella regione e diverse nazioni del Golfo. La situazione si è rapidamente intensificata, coinvolgendo più paesi e aumentandone la tensione. La escalation si verifica in un momento di crescente instabilità nella regione.

L’Iran sta rispondendo all’operazione USA-Israele con attacchi missilistici e con droni contro Israele, le basi regionali statunitensi e le nazioni del Golfo. Israele sta inoltre intensificando la sua lunga campagna di attacchi in Libano, in seguito ai nuovi attacchi della milizia Hezbollah, filo-iraniana. Secondo due funzionari statunitensi e secondo le prime stime del Ministero della Difesa saudita, l’ambasciata statunitense a Riyadh, in Arabia Saudita, è stata colpita da due droni iraniani. Gli attacchi hanno provocato “incendi limitati e danni lievi all’edificio”, ha affermato un portavoce del Ministero della Difesa saudita. L’ambasciata... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Iran ha colpito l’ambasciata americana in Arabia Saudita

L’Iran alza il tiro: colpita l’ambasciata Usa in Arabia Saudita. Trump: presto risponderemoL’ambasciata degli Stati uniti a Riad è stata colpita da due droni, secondo una prima valutazione del ministero della Difesa saudita.

La spinta di Arabia Saudita e Israele ha convinto Trump ad attaccare l'IranLe valutazioni dell'intelligence americana non rilevavano minacce imminenti, ma gli alleati regionali sostenevano che fosse il momento di colpire Il...

Labor calls on government to activate emergency measures to protect OFWs in Middle East

Approfondimenti e contenuti su Arabia Saudita

Temi più discussi: L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito Teheran; Perché l'Iran ha attaccato i Paesi del Golfo, dopo l'offensiva di Stati Uniti e Israele; Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; Perché l’Iran attacca obiettivi civili nei paesi del Golfo.

L’Iran colpisce la super raffineria di Saudi Aramco. E ora anche l’Arabia Saudita non può ignorare la guerra. VIDEODifesa saudita: Due velivoli intercettati. Incendio causato da frammenti, impianto parzialmente sospeso ma forniture regolari ... affaritaliani.it

Tutto sugli impianti di QatarEnergy e Saudi Aramco colpiti dall’Iran, ecco gli effetti per l’ItaliaDue grandi impianti di petrolio e GNL, Ras Laffan in Qatar e Ras Tanura in Arabia Saudita, sono stati chiusi per un attacco iraniano. startmag.it

L'ambasciata statunitense a Riad, in Arabia Saudita, ha annunciato che annullera tutti gli appuntamenti consolari di martedi «a causa di un attacco alla struttura», che e stata colpita da presunti droni iraniani nelle prime ore della mattinata. Il ministero della Dif - facebook.com facebook

Nella sua prima reazione all'attacco all'ambasciata statunitense a Riad, in Arabia Saudita, il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto: "Scopriranno preso quale sarà la nostra risposta". Intanto l'esercito israeliano ha dichiarato che i propri soldati sono stati dis x.com