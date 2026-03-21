Iran nuova ondata di attacchi contro Israele  Arabia Emirati e Kuwait Wsj | fallito lancio di missili verso base Usa nell' Oceano indiano

L'Iran ha lanciato una nuova serie di attacchi contro Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Kuwait. Nel frattempo, il Wall Street Journal riferisce di un fallimento nel lancio di missili iraniani verso una base statunitense nell'Oceano Indiano. Questi eventi rappresentano un'intensificazione delle operazioni militari nella regione, con azioni dirette contro obiettivi di vari paesi e un tentativo fallito di colpire una base americana.

Le forze israeliane hanno attaccato «obiettivi del regime iraniano» a Teheran nelle prime ore di oggi, 21 marzo. L’annuncio è arrivato in un comunicato pubblicato alle 4.06 ora di Tel Aviv, appena un paio d’ore dopo aver dato notizia dei nuovi bombardamenti sul Libano, a sud di Beirut. Non è stata al momento resa nota la portata dei bombardamenti. Dall'inizio della guerra, 28 febbraio, gli attacchi contro l'Iran non si sono fermati. Venerdì l'esercito israeliano ha annunciato l'uccisione di altri due alti funzionari dei servizi segreti, oltre al portavoce delle Guardie della rivoluzione, dopo aver già causato la morte di figure chiave del regime come il leader supremo, l'ayatollah Ali Khamenei, o il capo della sicurezza, Ali Larijani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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