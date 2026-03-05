Un video pubblicato dallo U.S. Central Command mostra il lancio di missili da crociera Tomahawk da una nave USS Bainbridge verso obiettivi in Iran. L’operazione militare è stata condotta in collaborazione con Israele e coinvolge un intervento diretto con missili di precisione. La sequenza mostra chiaramente l’attacco e le relative fasi di lancio.

Un video diffuso dallo U.S. Central Command mostra il lancio di missili da crociera Tomahawk contro obiettivi in Iran nell'ambito dell'operazione militare condotta con Israele. Le immagini riprendono il cacciatorpediniere lanciamissili USS Bainbridge, classe Arleigh Burke, mentre lancia i Tomahawk.

© Lapresse.it - Iran, missili Tomahawk lanciati da una nave USS Bainbridge

