Nella regione del Medio Oriente si sono verificati nuovi attacchi ai siti nucleari di Teheran, mentre basi statunitensi in Emirati e Kuwait sono state prese di mira. La guerra coinvolge Iran, Israele e gli Stati Uniti, con azioni militari che si stanno intensificando e diffondendo in diverse aree della regione. Nessuna delle parti ha ancora annunciato un cessate il fuoco.

La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una fase di escalation sempre più ampia e imprevedibile, con attacchi che ormai si estendono su tutto il Medio Oriente. Nelle ultime ore nuovi raid israeliani su Teheran hanno colpito obiettivi legati al regime iraniano, mentre un bombardamento nel centro di Beirut ha provocato almeno otto morti. Sullo sfondo cresce la tensione nello Stretto di Hormuz, dove una nave è stata attaccata dai Pasdaran e tre marinai risultano intrappolati nella sala macchine, mentre altre imbarcazioni sono state colpite al largo degli Emirati Arabi Uniti. La notte è stata segnata anche da attacchi e allarmi in diverse città della regione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, nuovi attacchi ai siti nucleari di Teheran. Colpite basi Usa in Emirati e Kuwait

Guerra Iran-Usa-Israele: missili sugli Emirati. Trump: "Colpiremo 20 volte più forte". Attaccati siti nucleari vicino a Teheran

Guerra del Golfo, colpita petroliera in Kuwait. Teheran: puntiamo ai siti nucleari di Israele – La diretta

Lo spazio aereo sopra l'Iran si svuota dopo gli attacchi di Israele e Stati Uniti

