Le recenti proteste in Iran sono al centro di numerose interpretazioni, con il regime che accusa spie straniere del Mossad e della Cia di alimentare il malcontento. Tuttavia, molte voci interne e internazionali suggeriscono che le proteste siano espressione di una volontà popolare di cambiamento. In questo contesto, si susseguono accuse e sospetti, mentre il governo iraniano prosegue nella repressione di presunte

Il popolo iraniano smentisce, il regime continua a cercare e impiccare " spie ", vere o presunte, e in tanti continuano a sostenere la tesi secondo la quale dietro le proteste che scuotono Teheran e le altre città dell’Iran ci siano agenti provocatori del Mossad e della Cia. " Siamo con voi - nelle strade " hanno scritto in farsi, la lingua persiana, alcuni profili social collegati all'i ntelligence israeliana che ha dichiarato di aver infiltrato in territorio centinaia di agenti che avrebbero reclutato a loro volta dissidenti pronti a rovesciare la teocrazia degli ayatollah, ispirando, ricattando e fomentando le rivolte che stanno investendo la capitale e i principali centri abitati della Repubblica Islamica dell’Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’ombra delle spie sulla rivolta iraniana: Mossad e Cia nel mirino di Teheran

Leggi anche: "Piani segreti di Taiwan nel mirino cinese": la guerra delle spie travolge Taipei

Leggi anche: “L’ombra delle spie” ed altre inchieste: Report torna a graffiare, le anticipazioni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’ombra delle spie sulla rivolta iraniana: Mossad e Cia nel mirino di Teheran - Messaggi in persiano, infiltrazioni e blackout alimentano la tensione, con migliaia di morti e lo spettro di ... ilgiornale.it