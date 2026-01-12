L’ombra delle spie sulla rivolta iraniana | Mossad e Cia nel mirino di Teheran
Le recenti proteste in Iran sono al centro di numerose interpretazioni, con il regime che accusa spie straniere del Mossad e della Cia di alimentare il malcontento. Tuttavia, molte voci interne e internazionali suggeriscono che le proteste siano espressione di una volontà popolare di cambiamento. In questo contesto, si susseguono accuse e sospetti, mentre il governo iraniano prosegue nella repressione di presunte
Il popolo iraniano smentisce, il regime continua a cercare e impiccare " spie ", vere o presunte, e in tanti continuano a sostenere la tesi secondo la quale dietro le proteste che scuotono Teheran e le altre città dell’Iran ci siano agenti provocatori del Mossad e della Cia. " Siamo con voi - nelle strade " hanno scritto in farsi, la lingua persiana, alcuni profili social collegati all'i ntelligence israeliana che ha dichiarato di aver infiltrato in territorio centinaia di agenti che avrebbero reclutato a loro volta dissidenti pronti a rovesciare la teocrazia degli ayatollah, ispirando, ricattando e fomentando le rivolte che stanno investendo la capitale e i principali centri abitati della Repubblica Islamica dell’Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
